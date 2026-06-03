Bobbio dal 4 giugno Cau attivo al piano terra del Blocco B

Dal 4 giugno, il Centro assistenza urgenza dell’ospedale di Bobbio è stato spostato al piano terra del blocco B, dove sarà operativo. La Radiologia, invece, aprirà al pubblico il 5 giugno nello stesso piano, includendo anche una nuova Tac. I locali sono stati rinnovati e sono pronti per l’uso.

Da domani, giovedì 4 giugno, il Centro assistenza urgenza dell'ospedale di Bobbio, sarà operativo nei locali rinnovati al piano terra del blocco B, mentre la Radiologia entrerà in funzione, sempre al piano terra del blocco B, dal 5 giugno con anche la Tac. La location rinnovata segna un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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