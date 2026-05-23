Ospedale di Bobbio al via i lavori esterni | parcheggio ridotto fino al 6 giugno

Da ilpiacenza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale di Bobbio inizieranno il 25 maggio e dureranno fino al 6 giugno. Durante questo periodo, il parcheggio sarà ridotto. Nessuna modifica è prevista alle attività interne dell’ospedale. La riqualificazione riguarda le aree esterne e l’accesso ai mezzi di trasporto. La chiusura temporanea del parcheggio interesserà esclusivamente i giorni indicati. I lavori sono stati programmati per migliorare le condizioni esterne dell’ospedale.

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Dal 25 maggio 2026 inizieranno i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale di Bobbio, in provincia di Piacenza. Lo rende noto l'Ausl Piacenza.Cosa prevede l'interventoI lavori interesseranno gli impianti elettrici e la rete dati, la videosorveglianza, l'illuminazione esterna, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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