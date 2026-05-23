Ospedale di Bobbio al via i lavori esterni | parcheggio ridotto fino al 6 giugno

Notizia in breve

I lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale di Bobbio inizieranno il 25 maggio e dureranno fino al 6 giugno. Durante questo periodo, il parcheggio sarà ridotto. Nessuna modifica è prevista alle attività interne dell’ospedale. La riqualificazione riguarda le aree esterne e l’accesso ai mezzi di trasporto. La chiusura temporanea del parcheggio interesserà esclusivamente i giorni indicati. I lavori sono stati programmati per migliorare le condizioni esterne dell’ospedale.