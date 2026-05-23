Ospedale di Bobbio al via i lavori esterni | parcheggio ridotto fino al 6 giugno
I lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale di Bobbio inizieranno il 25 maggio e dureranno fino al 6 giugno. Durante questo periodo, il parcheggio sarà ridotto. Nessuna modifica è prevista alle attività interne dell’ospedale. La riqualificazione riguarda le aree esterne e l’accesso ai mezzi di trasporto. La chiusura temporanea del parcheggio interesserà esclusivamente i giorni indicati. I lavori sono stati programmati per migliorare le condizioni esterne dell’ospedale.
Dal 25 maggio 2026 inizieranno i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale di Bobbio, in provincia di Piacenza. Lo rende noto l'Ausl Piacenza.Cosa prevede l'interventoI lavori interesseranno gli impianti elettrici e la rete dati, la videosorveglianza, l'illuminazione esterna, la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Al via lavori per tram in via Marina: corsia preferenziale chiusa fino al 19 giugno, cambiano le fermate ANMNuovi lavori per la tramvia Napoli San Giovanni-Piazza Sannazaro: fino al 19 giugno 2026 chiusa la corsia preferenziale di via Marina tra via...
Via Nuova Agnano, cambia la viabilità per lavori: senso unico e limitazioni al traffico fino al 19 giugnoNuovo dispositivo temporaneo di circolazione in via Nuova Agnano, tra viale Kennedy e via Diocleziano per consentire gli interventi nell’area di...
Bobbio, al via lunedì lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'ospedale facebook
Lavori all’ospedale di Bobbio, da lunedì parziale chiusura del parcheggioDa lunedì 25 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell’ospedale di Bobbio. Lo ricorda una comunicazione ... piacenzasera.it