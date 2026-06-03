A Marina di Carrara apre Bluebaker, la gioielleria del marchio della famiglia Bellani. I titolari sono tre fratelli: Diletta, Daiana e Daniele, che hanno già esperienza nel settore. La negoziazione si trova in via principale della città. La nuova attività offre gioielli del marchio Bluebaker, con un'apertura ufficiale avvenuta questa settimana. La gestione e l’allestimento sono stati curati dai fratelli, che hanno investito risorse proprie. La gioielleria rimarrà aperta tutti i giorni, con orari ancora da definire.

A Marina di Carrara apre Bluebaker, la gioielleria del marchio della famiglia Bellani. Ad avviare questa nuova attività sono i fratelli Diletta, Daiana e Daniele che non sono nuovi del mestiere. I genitori da circa 50 anni sono grossisti di oreficeria e orologeria. La nuova attività inaugurerà sabato a partire dalle 19 negli ex fondi del negozio di giocattoli ‘Re Artù’ di via Rinchiosa angolo via Venezia. Un ingente investimento che ha trasformato il negozio in un punto di riferimento dei preziosi, anche grazie agli arredi interni in marmo e realizzati dall’azienda di Franco Spagnoli: pareti azzurre che richiamano il mare e il bianco del marmo a sigillare il legame con il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bluebaker Tre fratelli uniti in un marchio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tajani: “I fratelli Berlusconi? Ottimi rapporti da sempre, noi siamo uniti”Il ministro degli Esteri ha dichiarato di avere rapporti da tempo con i fratelli Berlusconi, sottolineando che tra le due parti c’è un legame...

La 'promessa' che lega gli scout del Gruppo 'Foggia 3' ai fratelli d'Italia: in 23mila uniti nello stesso impegnoMartedì 14 aprile, il Gruppo Foggia 3 dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici ha partecipato a una cerimonia durante la quale ha...