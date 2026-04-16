La ' promessa' che lega gli scout del Gruppo ' Foggia 3' ai fratelli d' Italia | in 23mila uniti nello stesso impegno

Martedì 14 aprile, il Gruppo Foggia 3 dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici ha partecipato a una cerimonia durante la quale ha rinnovato la propria Promessa Scout. L’evento si è svolto in contemporanea con altre iniziative in tutta Italia, coinvolgendo complessivamente oltre 23.000 scout. La giornata ha rappresentato un momento di condivisione e di impegno per i partecipanti, che hanno rafforzato il loro legame alla promessa fatta all’inizio del percorso scout.

Una giornata carica di significato, memoria e futuro quella vissuta, martedì 14 aprile, dal Gruppo Foggia 3 dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici, che ha rinnovato la propria Promessa Scout insieme agli oltre 23mila scout distribuiti in tutta Italia. Un gesto simbolico, ma.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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