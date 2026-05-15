Tajani | I fratelli Berlusconi? Ottimi rapporti da sempre noi siamo uniti

Il ministro degli Esteri ha dichiarato di avere rapporti da tempo con i fratelli Berlusconi, sottolineando che tra le due parti c’è un legame caratterizzato da un confronto regolare e da uno scambio di idee. Ha aggiunto che i fratelli Berlusconi rappresentano una fonte di ispirazione e di ispirazione. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si discute di rapporti personali e collaborazione tra figure di spicco della scena politica e imprenditoriale.

(Adnkronos) – Con la famiglia Berlusconi "abbiamo ottimi rapporti da sempre: i fratelli Berlusconi sono fonte di ispirazione, di idee, c'è un confronto costante".Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi a 'Mattino 5'. "Mi dispiace che qualcuno struentalizzi alcune dichiarazioni, usi la vicenda come se ci fosse una dicotomia", ha aggiunto. "Mi dispiace per la sinistra, per chi vuole seminare zizzania. Noi siamo uniti, siamo parte del centrodestra, siamo alternativi alla sinistra. Berlusconi ha fondato il centrodestra e noi continueremo ad essere parte integrante del centrodestra, protagonisti del centrodestra, sperando di allargare nell'ambito del centrodestra lo schieramento centrista", le parole del ministro. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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