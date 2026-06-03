Il 11 giugno si terrà uno sciopero dei ferrovieri indetto dai sindacati in risposta alle nuove gare di affidamento delle tratte Intercity, che prevedono la divisione in tre lotti. La protesta coinvolge circa 3.000 lavoratori, che contestano le modalità di assegnazione e i potenziali impatti sui servizi. Non sono state fornite dettagli sui possibili cambiamenti nelle operazioni o sui rischi specifici per i lavoratori.

Come cambieranno i servizi Intercity dopo la divisione in tre lotti?. Quali rischi corrono i 3mila ferrovieri coinvolti nella protesta?. Perché l'ingresso di Sncf preoccupa i sindacati ferroviari?. Cosa accadrà ai prezzi dei biglietti con la nuova concorrenza?.? In Breve Sciopero nazionale dalle 9:01 alle 17:00 di giovedì 11 giugno.. Suddivisione servizi Intercity in tre lotti mette a rischio 3mila ferrovieri Trenitalia.. Timore dumping contrattuale con l'ingresso del nuovo operatore francese Sncf.. Sindacati chiedono al Ministero clausole sociali per evitare riduzione offerta commerciale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Blocco treni l’11 giugno: sindacati in sciopero per le nuove gare

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