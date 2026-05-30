Il 11 giugno si terrà un nuovo sciopero dei treni, con un'interruzione del servizio dalle 9 alle 17. Lo hanno comunicato i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, che coinvolge il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. I sindacati accusano il governo di ignorare le loro richieste relative alle gare intercity.

Nuova giornata di sciopero dei treni l’11 giugno. Lo hanno annunciato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, prevedendo uno stop del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari dalle 9 alle 17. “Il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity – si legge nella nota delle sigle sindacali – È emersa la volontà del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividerle in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”. I sindacati hanno specificato di essere aperti al confronto ma di non essere “disponibili ad assistere in silenzio allo smembramento del trasporto ferroviario e al depauperamento di un asset strategico del Paese, sulla pelle di lavoratrici, lavoratori e cittadini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo sciopero dei treni l’11 giugno. I sindacati: “Il Governo ignora le nostre richieste sulle gare intercity”

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