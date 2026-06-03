Sono iniziati i lavori di cantiere sulla linea ferroviaria tra Domodossola e Milano, con il conseguente avvio di servizi sostitutivi su autobus. I treni diretti alla capitale economica subiranno modifiche negli orari, mentre le corse saranno sostituite da bus lungo alcuni tratti. I viaggiatori diretti verso il Verbano potranno utilizzare percorsi alternativi con mezzi di trasporto su strada, senza indicazioni di ulteriori dettagli sui percorsi.

Come cambieranno gli orari dei treni per chi viaggia verso Milano? Quali percorsi alternativi potrà utilizzare chi deve raggiungere il Verbano? Dove si fermeranno esattamente i bus sostitutivi tra Gallarate e Rho? Quanto tempo in più richiederà il nuovo tragitto via Saronno??? In Breve Interruzione tra Gallarate e Rho a partire da domenica 7 giugno. Servizio bus sostitutivo attivo per tratta Gallarate-Rho. Percorso alternativo via Milano Centrale, Saronno, Malpensa e Gallarate. La . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Blocco treni Domodossola-Milano: partono i cantieri, arrivano i bus

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