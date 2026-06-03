Blocco fisioterapisti al CROB | Fials denuncia il rischio precariato
I fisioterapisti si sono bloccati davanti al CROB, protestando contro le assunzioni. La Fials denuncia che le graduatorie attuali non vengono sfruttate e che la burocrazia impedisce l’assunzione di due fisioterapisti strutturali. La protesta si è svolta in modo pacifico, con alcuni professionisti che hanno deciso di non entrare nel centro. La situazione riguarda le procedure di assunzione e i vincoli amministrativi.
Perché le graduatorie esistenti non vengono utilizzate per il CROB?. Come può la burocrazia bloccare l'assunzione di due fisioterapisti strutturali?. Chi deve sbloccare l'accesso alle liste di merito dell'ASP?. Quali rischi corrono i pazienti oncologici a causa di questo stallo?.? In Breve 29 candidati disponibili nella graduatoria AOR San Carlo per coprire i posti. Normativa D.Lgs 1652001 permette l'uso graduatorie ASP Potenza per il CROB. Protocollo CROB n. 37852026 del 18 maggio non risolve l'impasse assunzioni. Rischio danno erariale per apertura nuovi concorsi invece di usare liste esistenti. Giuseppe Costanzo, segretario provinciale FIALS di Potenza, ha denunciato l’impossibilità di assumere due fisioterapisti presso il centro oncologico di Rionero in Vulture nonostante la disponibilità di graduatorie già formate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De MartinoDurante un episodio di aggressione scolastica, insegnanti e personale scolastico possono intervenire fisicamente per bloccare uno studente violento.
Leggi anche: Centro diurno “Umberto I”, allarme Fials: rischio stop del sabato