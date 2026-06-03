Blocco fisioterapisti al CROB | Fials denuncia il rischio precariato

Notizia in breve

I fisioterapisti si sono bloccati davanti al CROB, protestando contro le assunzioni. La Fials denuncia che le graduatorie attuali non vengono sfruttate e che la burocrazia impedisce l’assunzione di due fisioterapisti strutturali. La protesta si è svolta in modo pacifico, con alcuni professionisti che hanno deciso di non entrare nel centro. La situazione riguarda le procedure di assunzione e i vincoli amministrativi.