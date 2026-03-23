Tarantini Time Quotidiano Il segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina, interviene sulla situazione del centro diurno “Umberto I” di Mottola, evidenziando le criticità legate al mancato adeguamento del contratto di servizio. “Come noto, i centri diurni, per definizione, sono un servizio essenziale per la comunità, perché hanno una valenza strategica per l’inserimento e per la socializzazione dei disabili (non gravi) sotto i 65 anni. Nella fattispecie, il centro “Umberto I” di Mottola, che apre le porte a centinaia di disabili, è un importante punto di riferimento per tutto il territorio della provincia di Taranto. Nonostante... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Centro diurno “Umberto I”, allarme Fials: rischio stop del sabato

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