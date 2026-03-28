Una donna di 40 anni è caduta in un pozzo mentre passeggiava con il marito nel parco della Pace in via di Monte Stallonara, vicino alla sede del consiglio regionale del Lazio a Roma. La donna è rimasta bloccata a una profondità di circa 15 metri e i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Dopo circa un'ora di intervento, è stata estratta e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna di 40 anni è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma, vicino alla sede del consiglio regionale del Lazio. A quanto reso noto dai vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato. Cadendo, la donna si sarebbe fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all'interno. Per fortuna, i pompieri sono riusciti a salvarla dopo circa un'ora di lavoro. La donna sarebbe ferita ma cosciente ed è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari del 118. L’allarme, dato dal marito della 40enne, è scattato alle 14.40, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 11A insieme al nucleo Saf, specializzato negli interventi speleo alpino fluviali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, donna cade in un pozzo e resta bloccata a 15 metri di profondità: salvata dopo un'ora

Articoli correlati

Roma, donna cade in un pozzo non segnalato: recuperata a 15 metri di profondità dopo un'oraUna donna è caduta in un pozzo all'interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara, zona Pisana, a Roma.

Roma, donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Salvata dai Vigili del fuocoPaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, e' inciampata ed è caduta in un pozzo...

Approfondimenti e contenuti su Roma donna cade in un pozzo e resta...

Temi più discussi: Donna trovata morta in scuola a Roma, ipotesi suicidio; Tragedia a Lanuvio: cade nel laghetto di pesca sportiva e muore affogata; Ragazza trovata morta davanti a un liceo a Roma: Era in pigiama e senza scarpe. Lezioni sospese; Lanuvio, in gita al lago sportivo cade in acqua e muore davanti ai figli. Fanica Lacusta aveva 63 anni.

Roma: donna cade in un pozzo non segnalato. Vola per 15 metri e si aggancia a una trave: recuperata dai vigili del fuocoRoma, 28 marzo 2026 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.40 al parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma dove una donna, mentre passeggiava con il marito, è caduta in un pozzo non se ... quotidiano.net

Donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profonditàMomenti di grande paura a Roma, dove una donna è precipitata in un pozzo non segnalato all’interno del Parco della Pace, in via di Monte Stallonara. L’incidente ha richiesto ... ilmessaggero.it

Questa mattina a Roma, Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo di polizia nella sua camera d’albergo, durato quasi un’ora, mentre lei si era subito qualificata. I leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno definito l’episodio “di gravità inaudit - facebook.com facebook

Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza: cartelli contro Trump e Meloni, “No ai re e alle loro guerre" x.com