Durante un'operazione antimafia sono state interdette quattro attività tra Termoli e Campomarino. I provvedimenti hanno riguardato settori specifici, senza entrare nel dettaglio. Le indagini hanno accertato come i gruppi criminali pugliesi siano riusciti a infiltrarsi nel Basso Molise, sfruttando relazioni e modalità operative che facilitano le loro presenze nell’area. La questura ha disposto le interdizioni di attività per contrastare le infiltrazioni.

Quali settori specifici sono stati colpiti dai nuovi provvedimenti prefettizi? Come hanno fatto i clan pugliesi a infiltrarsi nel Basso Molise? Chi dovrà gestire il nuovo protocollo di legalità nei comuni? Cosa cambierà per le licenze commerciali con l'uso della banca dati??? In Breve Infiltrazione di clan pugliesi rilevata nel Basso Molise Settori colpiti includono bar, ristoranti e commercio auto online Prefetta Lattarulo attiva nuovo protocollo di legalità con i sindaci Ut . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz antimafia: 4 attività interdette tra Termoli e Campomarino

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