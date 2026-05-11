Blitz antimafia tra Foggia e il Gargano | arresti e misure cautelari all’alba
Nella mattina di oggi, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione tra Foggia e il Gargano, portando all’arresto di diverse persone e all’applicazione di misure cautelari. L’azione fa parte di un’indagine contro la criminalità organizzata locale, con perquisizioni e controlli nelle zone interessate. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e si è svolto in vari quartieri della provincia.
Maxi operazione delle forze dell’ordine nelle prime ore della mattina tra Foggia e il Gargano. Gli investigatori hanno eseguito tre arresti per omicidio, legati anche a due tentati omicidi, oltre a 18 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su estorsioni ai danni di imprenditori del territorio. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli episodi contestati sarebbero stati compiuti con metodo mafioso e con l’obiettivo di favorire la criminalità organizzata foggiana e le sue batterie operative. Nel corso dell’operazione è stato inoltre fermato il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, fatti avvenuti a Foggia lo scorso 29 aprile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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