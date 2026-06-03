Blitz a Roma | 6 arresti tra furti e rapine durante il ponte

Durante il ponte a Roma, sei persone sono state arrestate in seguito a furti e rapine. Tra gli episodi, uno riguarda il furto dello zaino a una donna incinta in Piazza degli Zingari, mentre un altro coinvolge il furto di catenine d’oro in via Ara Coeli. Le forze dell’ordine hanno condotto un blitz che ha portato all’arresto dei sospetti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità specifiche dei furti o sull’identità degli arrestati.

Chi ha rubato lo zaino alla donna incinta in Piazza degli Zingari?. Come è stato possibile sottrarre le catenine d'oro in via Ara Coeli?. Cosa ha fatto la cinquantenne arrestata a Tor Sapienza con la carta di credito?. Chi sono i tre soggetti fermati per il furto del monopattino?.? In Breve Due donne cubane di 28 e 19 anni arrestate a Piazza degli Zingari.. Un ventenne egiziano fermato in via Ara Coeli per furto di catenine d'oro.. Donna di 52 anni arrestata a Tor Sapienza per frode con carta di credito.. Tre cittadini tunisini fermati in via Mattia Battistini per furto di monopattino elettrico.. Sei arresti a Roma tra furti e aggressioni durante il controllo del ponte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Blitz della Polizia a Roma contro furti e rapine nei negozi: 5 arresti tra Laurentina, Marconi e

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