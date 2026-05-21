Dalle prime ore della mattina, le forze dell'ordine stanno effettuando un’ampia operazione tra le province di Vicenza e Pisa, con diversi arresti. L’intervento riguarda episodi di rapine e furti commessi negli ultimi mesi, coinvolgendo anche il territorio pisano. La polizia sta eseguendo perquisizioni e verifiche in varie abitazioni e punti di aggregazione, mentre si susseguono le comunicazioni ufficiali sulle modalità e sui numeri degli arresti. La situazione rimane in evoluzione.

PISA – Dalle prime ore della mattina è in corso una maxi operazione dei carabinieri contro rapine e furti che coinvolge anche il territorio pisano. L’attività, coordinata dalla procura di Vicenza, punta a smantellare un gruppo criminale ritenuto responsabile di numerosi colpi messi a segno tra Veneto e Toscana. Nel blitz sono impegnati circa 100 carabinieri dei comandi provinciali di Pisa e Vicenza, supportati dai reparti speciali delle aliquote di primo intervento (Api), dalle squadre operative di supporto (Sos) e dalle unità cinofile. Tra le aree coinvolte nell’operazione c’è anche la provincia di Pisa, interessata da arresti e controlli dei carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxi blitz tra Vicenza e Pisa: arresti per rapine e furti

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ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI

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