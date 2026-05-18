Roma blindata tra derby e Internazionali | 10 arresti per furti rapine e borseggi

Nella capitale, il fine settimana si è caratterizzato per un aumento dei controlli delle forze dell’ordine, in concomitanza con il derby di calcio e gli Internazionali di tennis. Durante le operazioni, sono stati identificati e arrestati dieci persone, accusate di aver commesso furti, rapine e borseggi. L’afflusso di pubblico e il più alto numero di movimenti hanno portato a una serie di interventi nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

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Roma, 18 maggio 2026 – Fine settimana di controlli intensificati nella Capitale, tra eventi sportivi, spostamenti e grande afflusso di persone. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 10 persone, ritenute responsabili a vario titolo di furto aggravato, tentato furto, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare la criminalità predatoria. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree del centro storico e ai mezzi pubblici, con il supporto dei reparti specializzati e dei Carabinieri dell’ 8° Reggimento Lazio. Furti sui bus e nel centro storico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furti, borseggi e tentati colpi in casa: 10 arresti a RomaRoma, 9 febbraio 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei carabinieri del Comando provinciale di... LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE ROMA Derby, piano sicurezza sul modello Giubileo Strade chiuse dall'alba Agenti e centinaia di steward. Romanisti allo stadio, laziali fuori Partita alle 12, poi al Foro c'è Sinner in finale alle 17: a x.com Roma blindata per derby e Internazionali: scatta il piano sicurezzaCalcio e tennis concentrati nello stesso punto della città: oltre mille gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del ... rainews.it Roma, domenica blindata tra derby e finale degli Internazionali: maxi piano sicurezza per il Foro ItalicoLa Capitale si prepara a una giornata ad altissima intensità sul fronte dell’ordine pubblico: domenica si giocheranno nello stesso quadrante cittadino il derby Roma-Lazio e la finale maschile degli In ... radiocolonna.it