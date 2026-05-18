Roma blindata tra derby e Internazionali | 10 arresti per furti rapine e borseggi
Nella capitale, il fine settimana si è caratterizzato per un aumento dei controlli delle forze dell’ordine, in concomitanza con il derby di calcio e gli Internazionali di tennis. Durante le operazioni, sono stati identificati e arrestati dieci persone, accusate di aver commesso furti, rapine e borseggi. L’afflusso di pubblico e il più alto numero di movimenti hanno portato a una serie di interventi nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.
Roma, 18 maggio 2026 – Fine settimana di controlli intensificati nella Capitale, tra eventi sportivi, spostamenti e grande afflusso di persone. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 10 persone, ritenute responsabili a vario titolo di furto aggravato, tentato furto, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare la criminalità predatoria. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree del centro storico e ai mezzi pubblici, con il supporto dei reparti specializzati e dei Carabinieri dell’ 8° Reggimento Lazio. Furti sui bus e nel centro storico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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