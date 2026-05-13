Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di possedere 5,21 milioni di token ETH e di aver accumulato partecipazioni in criptovalute e liquidità per un valore complessivo di 13,4 miliardi di dollari. La società indica inoltre di possedere oltre il 4,31% dell’offerta totale di una determinata criptovaluta. La comunicazione è stata divulgata tramite un comunicato ufficiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bitmine possiede oltre il 4,31% dell’offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni Bitmine ha raggiunto l’86% dell’obiettivo “Alchemy of 5%” in soli 11 mesi La primavera delle criptovalute è iniziata e, come nei cicli precedenti, l’opinione e la sicurezza degli investitori tendono ad avere un tono pacato e pessimista, anche se i prezzi delle criptovalute si rafforzano Come riportato in questa edizione del messaggio del presidente Tom Lee Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica Bitmine è passata dal NYSE American al New York Stock Exchange (“NYSE”) a partire dal 9 aprile 2026 Bitmine detiene 4.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,21 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 13,4 miliardi di dollari

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