Bitcoin sopra i 73.000$ | allarme per un ultimo crollo del mercato

Il mercato delle criptovalute ha visto il Bitcoin superare i 73.000 dollari, segnando una fase di aumento dei prezzi. Tuttavia, questa salita ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori, poiché si teme una possibile fase di crollo. Le variazioni di valore sono state accompagnate da un certo nervosismo tra gli investitori, che monitorano attentamente l’andamento delle quotazioni. Nei prossimi giorni, l’attenzione sarà rivolta alle eventuali fluttuazioni del mercato.

Il mercato delle criptovalute sta affrontando una fase di profonda rielaborazione strutturale, con il Bitcoin che si attesta sopra la soglia dei 73.100 dollari dopo aver superato la resistenza psicologica dei 70.000 dollari lo scorso martedì 7 aprile. Nonostante il recente slancio positivo, derivante anche da un temporaneo allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, emerge il rischio concreto di un’ulteriore correzione verso il basso prima della fine dell’attuale fase ribassista. L’allarme degli esperti sulla possibile caduta finale del mercato. La recente risalita del prezzo di BTC ha alimentato interrogativi tra gli operatori del settore circa l’effettiva formazione di un minimo strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin sopra i 73.000$: allarme per un ultimo crollo del mercato Bitcoin in allarme: il crollo dei profitti spaventa gli investitoriIl mercato di Bitcoin affronta una fase di profonda pressione mentre la quota di detentori in attivo scende a livelli simili a quelli del precedente... Bitcoin sotto 80.000 dollari: cosa sta penalizzando il mercato criptoNon fa più gola da alcuni mesi il Bitcoin, che aveva dominato le cronache finanziarie per un periodo insolitamente, sin da quando... BITCOIN.... Altro crollo in arrivo