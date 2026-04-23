Il prezzo di Bitcoin si attesta intorno ai 78.000 dollari, sostenuto dall’aumento dei flussi degli ETF spot e da alcune scommesse sul possibile raggiungimento di 500.000 dollari. Le analisi degli esperti indicano previsioni che variano tra i 126.000 e i 150.000 dollari, mentre il mercato continua a muoversi in risposta alle attività di investimento istituzionale e alle aspettative di crescita futura.

? Cosa sapere Bitcoin scambia a 78.000 dollari con flussi ETF spot in territorio positivo.. Le previsioni degli analisti oscillano tra i 126.000 e i 500.000 dollari.. Bitcoin scambia intorno ai 78.000 dollari questa settimana, segnando una ripresa del momentum che si scontra con le previsioni divergenti degli esperti, i cui obiettivi oscillano tra i 126.000 e i 500.000 dollari. Il mercato delle criptovalute mostra nuovi segnali di vitalità, con i flussi relativi agli ETF spot tornati in territorio positivo e l’interesse aperto sui contratti futures che ha superato quota 120 miliardi di dollari. Nonostante questo slancio, il valore dell’asset rimane sensibilmente inferiore del 38% rispetto al picco massimo raggiunto nell’ottobre 2025, quando la quotazione toccò i 126.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin a 78.000$: tra slancio degli ETF e scommesse sui 500.000$

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