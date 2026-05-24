Calciomercato Inter difesa da rifare | Solet e Muharemovic nel mirino dei nerazzurri ma ci sono anche altri nomi

L'Inter sta valutando interventi sul reparto difensivo durante il calciomercato. I nomi principali sono Solet e Muharemovic, considerati priorità. Sono inoltre in lista altri giocatori per sostituire i difensori Acerbi e Darmian. La società monitora diverse opzioni per rafforzare la linea arretrata. Non sono stati comunicati dettagli su offerte o trattative in corso.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, difesa da rifare: Solet e Muharemovic le priorità in lista dei nerazzurri, ma ci sono anche altri nomi per sostituire Acerbi e Darmian. L’ Inter sta pianificando il mercato difensivo in vista della prossima stagione, tra conferme, possibili cessioni e nuovi acquisti. Dopo gli addii programmati di Acerbi e Darmian, potrebbero lasciare Milano anche Carlos Augusto e Bisseck, qualora arrivassero offerte ritenute adeguate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le operazioni in uscita servirebbero a finanziare gran parte del mercato. Obiettivi difensivi: Solet, Muharemovic e Flamingo. Tra i nomi più caldi figurano Solet, difensore dell’ Udinese, valutato circa 30 milioni di euro, per il quale l’Inter potrebbe proporre 20-25 milioni, e Tarik Muharemovic del Sassuolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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