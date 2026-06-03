A RiminiWellness 2026, Biotherm ha presentato la sua nuova linea dedicata allo “Skin Fitness”, integrando tecnologie e pratiche di cura della pelle. L’evento si concentra su un approccio olistico al benessere, che combina movimento, skincare e consapevolezza personale. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per le tendenze emergenti nel settore, attirando pubblico e operatori interessati a scoprire le innovazioni nel campo del benessere e della cura di sé.

Nel panorama contemporaneo del benessere, sempre più orientato verso una visione olistica che intreccia movimento, skincare, tecnologia e consapevolezza personale, RiminiWellness si afferma come osservatore privilegiato delle nuove abitudini legate alla cura di sé. Un appuntamento che, anno dopo anno, riunisce brand, professionisti ed esperti internazionali per raccontare come stia cambiando il modo di intendere il corpo, la performance e il benessere quotidiano, tra innovazione scientifica e ritualità sempre più personalizzate. All’interno di questo scenario si inserisce la presenza di Biotherm come official skincare partner di HYROX. A raccontare il legame tra beauty, sport e nuove esigenze della pelle è Adriana Herrero Magallon, Brand Manager di Biotherm. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Biotherm a RiminiWellness 2026 racconta la nuova era dello “Skin Fitness”

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