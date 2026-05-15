Torna RiminiWellness Fitness e innovazione Il benessere si evolve
Dal 28 al 31 maggio 2026 a Rimini si svolgerà la 20ª edizione di RiminiWellness, una manifestazione dedicata al fitness e alle novità nel settore del benessere. L'evento si terrà presso il quartiere fieristico della città e si estenderà anche sulla Riviera. Nel corso degli anni, RiminiWellness si è affermata come uno dei principali appuntamenti internazionali per scoprire le ultime tendenze e i nuovi linguaggi legati al benessere fisico e mentale.
La 20ª edizione di RiminiWellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026 presso il quartiere fieristico di Rimini e sulla Riviera, segna un traguardo importante per una manifestazione che negli anni è diventata uno dei principali osservatori internazionali sui nuovi linguaggi del benessere. Organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), per quattro giorni l’evento accoglierà community, professionisti, aziende, trainer, creator e appassionati. A guidare questa edizione è il claim “Go Through”, un invito ad attraversare il wellness in tutte le sue forme andando oltre la semplice esperienza fieristica. "RiminiWellness 2026 si propone di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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