Il presidente della federazione tennistica ha chiesto che la semifinale di Roland Garros venga trasmessa in chiaro. La richiesta è stata avanzata in un appello pubblico, sostenendo che la visibilità di questa partita dovrebbe essere aperta a tutti. La richiesta si basa sulla convinzione che l’evento sportivo debba essere accessibile senza barriere. Finora, non ci sono state risposte ufficiali alle richieste avanzate. La richiesta si inserisce in una strategia di pressione per aumentare la trasmissione gratuita delle partite del torneo.

E’ un suo cavallo di battaglia, una battaglia nella quale per fortuna i risultati gli danno forza contrattuale: "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro ". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, subito dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime a Roland Garros. A questo punto, dato che nell’altro quarto si giocherà il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ci saranno sicuramente due azzurri in semifinale e uno in finale, proprio nell’anno in cui il crollo di Sinner aveva fatto temere un passo falso per il nostro tennis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Roland Garros, l’appello di Binaghi: “Fate vedere la semifinale in chiaro”

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