Giardino giapponese nuove date per maggio | come prenotare le visite gratuite

Dopo il tutto esaurito di aprile, sono state annunciate nuove date per le visite gratuite al Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma nel mese di maggio. Le prenotazioni sono aperte e consentono ai visitatori di esplorare il giardino in giorni specifici del mese. Le visite sono gratuite e aperte al pubblico, con prenotazione obbligatoria.

Dopo il tutto esaurito registrato ad aprile, arrivano buone notizie per gli appassionati di luoghi suggestivi e cultura orientale: sono ufficialmente disponibili le nuove date per visitare il Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma nel mese di maggio. E’ di nuovo possibile accedere a uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della Capitale, con visite gratuite organizzate ogni giovedì e venerdì. L’ingresso è libero, ma resta obbligatoria la prenotazione online tramite la piattaforma Eventbrite. Il boom di richieste delle scorse settimane ha confermato il grande interesse per questa esperienza unica: i posti per aprile sono andati esauriti in pochissimo tempo, complici la gratuità e il numero limitato di accessi per ogni turno, della durata di circa 30 minuti.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Il Giardino Giapponese riapre ad aprile: nuove date per le visite gratuite all’Istituto Giapponese di CulturaBuone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte... Fatebenefratelli, visite dermatologiche gratuite: ecco come prenotareTempo di lettura: 1 minutoL’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda in... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Roma, visite al giardino giapponese: tutto esaurito per aprile in pochi giorni; Milano ‘Poesia senza parole’ | una narrazione silente e immersiva della cultura giapponese. Il Giardino Giapponese riapre ad aprile: nuove date per le visite gratuite all’Istituto Giapponese di CulturaBuone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte al ... funweek.it