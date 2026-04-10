Via Magazzini Generali intervengono Comune e Municipale ma i residenti segnalano | C' è ancora un clochard con problemi psichiatrici aiutatelo
Nelle ultime ore, via Magazzini Generali e via Natoli sono state teatro di un intervento congiunto tra il Comune e la polizia municipale, in risposta alle segnalazioni di residenti riguardo alla presenza di un clochard con problemi psichiatrici che si trova sui marciapiedi. La situazione resta delicata, con alcuni abitanti che chiedono un aiuto concreto per questa persona. La presenza dell’uomo ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che chiedono attenzione e interventi adeguati.
Resta delicata la situazione tra via Magazzini Generali e via Natoli. Nelle scorse ore il Comune, tramite polizia municipale e Messina Social City, è intervenuto dopo la segnalazione di diversi residenti circa la presenza di clochard che utilizzano i marciapiedi per passare la notte. I condomini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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