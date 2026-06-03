A Bordighera, una bambina di cinque anni è stata trovata morta a causa di violenze fisiche. La madre e il suo compagno sono stati interrogati oggi dagli inquirenti. Sono in corso le verifiche sulle cause del decesso e sui responsabili. La polizia ha sequestrato oggetti e documenti relativi alla famiglia. La procura ha avviato un’indagine per omicidio. La salma della bambina è stata sottoposta ad autopsia.

La tragedia della piccola Beatrice, uccisa a botte dalla madre e dal compagno. Oggi gli interrogatori della coppia. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bimba uccisa di botte a Bordighera. Interrogati madre e compagno

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