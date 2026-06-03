Roberta Bruzzone ha commentato il caso della bimba deceduta a Bordighera, evidenziando che le due sorelline sopravvissute sono le uniche persone presenti nella casa con comportamenti lucidi e umani. La psicologa ha scritto un post in cui si sofferma sulla situazione delle sorelle e sulla loro condizione emotiva, senza entrare in dettagli giudiziari o personali. La vicenda riguarda il decesso della bambina, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, mentre le altre due sorelline sono state affidate alle autorità competenti.

Il caso della bimba di due anni morta a Bordighera ha sconvolto l’opinione pubblica. Per il decesso sono indagati la madre e il compagno, accusati di maltrattamenti aggravati. Sulla vicenda è intervenuta, con un post social, la criminologa Roberta Bruzzone che ha sottolineato come solo le sorelline della piccola abbiano dimostrato umanità e capacità di capire la gravità della situazione. Roberta Bruzzone sul caso della bimba morta La criminologa Roberta Bruzzone, su Facebook, ha ammesso che “ci sono storie che non si riesco nemmeno a leggere fino in fondo senza sentire un nodo fisico allo stomaco”. Per l’esperta di crimini, “la morte della piccola Beatrice, due anni, a Bordighera, non è solo l’ennesimo caso di cronaca nera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, Roberta Bruzzone pensa alle sorelline: "Uniche figure lucide e umane in quella casa"

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Bimba morta a Bordighera, autopsia: trauma cranico e lesioni sul corpo - Storie italiane 19/02/2026

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