La madre della bambina deceduta a Bordighera ha dichiarato al giudice di non aver mai picchiato le sue figlie. L'uomo indagato, coinvolto nella vicenda, non ha risposto alle domande durante l'interrogatorio. Sul cellulare dell'uomo sono state trovate fotografie della piccola Beatrice, alcune delle quali raffigurano la bambina. La procura sta proseguendo con le verifiche e l'analisi dei dispositivi elettronici per raccogliere ulteriori elementi sull'accaduto.

Secondo quanto emerso, sul cellulare di Iannuzzi vi sarebbero foto della piccola Beatrice con il volto tumefatto a seguito di presunti pestaggi, oltre a un video in cui viene obbligata a fumare una sigaretta mentre piange Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip Manuela Aiello, la madre d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, la madre Manuela Aiello al gip: "Mai picchiato le mie figlie", Manuel Iannuzzi non risponde

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Bimba morta a Bordighera, oggi l'interrogatorio della madre davanti al Gip: parlano gli avvocati

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