Bimba morta a Bordighera le sorelline | Non vedremo Bea da grande eravamo coperte di bestemmie e lasciate sole in casa
Due sorelline di una bambina morta a Bordighera raccontano di essere state lasciate sole in casa, coperta di bestemmie, e di non vedere più la sorella maggiore da grande. Le bambine riferiscono inoltre di aver assistito a ripetute violenze sulla più piccola. Nell’ordinanza del gip si evidenzia un controllo ossessivo esercitato sull’affettività delle bambine.
Le due bambine raccontano anche di aver assistito a ripetute violenze sulla sorellina minore. In un passaggio dell’ordinanza del gip Massimiliano Botti emerge il controllo ossessivo esercitato da Iannuzzi sui loro gesti affettivi "Non vedremo Bea da grande". È con questa frase che le due sore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
«Non vedremo Bea diventare grande». L'inferno delle sorelline: sole in casa, costrette a pulire
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