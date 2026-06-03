Bimba morta a Bordighera le sorelline | Non vedremo Bea da grande eravamo coperte di bestemmie e lasciate sole in casa

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due sorelline di una bambina morta a Bordighera raccontano di essere state lasciate sole in casa, coperta di bestemmie, e di non vedere più la sorella maggiore da grande. Le bambine riferiscono inoltre di aver assistito a ripetute violenze sulla più piccola. Nell’ordinanza del gip si evidenzia un controllo ossessivo esercitato sull’affettività delle bambine.

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Le due bambine raccontano anche di aver assistito a ripetute violenze sulla sorellina minore. In un passaggio dell’ordinanza del gip Massimiliano Botti emerge il controllo ossessivo esercitato da Iannuzzi sui loro gesti affettivi "Non vedremo Bea da grande". È con questa frase che le due sore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, le sorelline: "Non vedremo Bea da grande, eravamo coperte di bestemmie e lasciate sole in casa"
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