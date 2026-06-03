Le due bambine raccontano anche di aver assistito a ripetute violenze sulla sorellina minore. In un passaggio dell’ordinanza del gip Massimiliano Botti emerge il controllo ossessivo esercitato da Iannuzzi sui loro gesti affettivi "Non vedremo Bea da grande". È con questa frase che le due sore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, le sorelline: "Non vedremo Bea da grande, eravamo coperte di bestemmie e lasciate sole in casa"

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«Non vedremo Bea diventare grande». L'inferno delle sorelline: sole in casa, costrette a pulire

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