Un uomo è stato arrestato nell’ambito del caso della bambina di due anni deceduta a Bordighera. Si tratta del compagno della madre, già detenuta, ora accusato di aver causato la morte della bambina. L’arresto è stato eseguito dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. La donna e il suo compagno sono stati coinvolti nel procedimento giudiziario che si occupa del decesso del bambino. Le autorità hanno avviato le procedure legali previste.

Manuel Iannuzzi, 42enne compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026, è stato arrestato. Per l’uomo, come riporta Ansa, l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. La bimba era stata trovata morta, nella casa della madre, dai soccorritori chiamati proprio dalla donna, secondo la quale la bimba aveva delle difficoltà a respirare. Bimba trovata morta a Bordighera, cosa era successo La bimba di due anni era stata trovata morta la mattina del 9 febbraio 2026 nella casa della madre, Manuela Aiello, di 51 anni. Era stata proprio la donna a chiamare i soccorritori, sostenendo che la piccola avesse delle difficoltà a respirare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Svolta nel caso della bimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi compagno della mamma

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Bimba morta a Bordighera, i Ris a casa del compagno della madre - 1mattina News 17/02/2026

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Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.

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