Una bambina è morta a Bordighera in seguito a maltrattamenti e sevizie. La criminologa ha spiegato che né la scuola né i vicini si sono accorti di nulla, nonostante i segnali evidenti di abuso. La polizia sta indagando sulle circostanze, e sono in corso accertamenti per comprendere come siano stati evitati interventi tempestivi. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Il parere degli inquirenti è chiaro e duro allo stesso tempo: nel provvedimento di fermo nei confronti di Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, a sua volta madre di Beatrice, parlano di “sevizie e maltrattamenti atroci”. La bimba di appena 2 anni, morta per un trauma alla testa a Bordighera lo scorso febbraio, sarebbe stata vittima di “violenze continue”. Quanto emerge dall’analisi del cellulare dell’uomo, infatti, descrive un quadro agghiacciante, di maltrattamenti ripetuti. “Mi aspetto che chi ha sbagliato paghi, anche se fosse mia figlia”, ha dichiarato il nonno materno di Beatrice, intervistato durante il programma tv “Dentro la Notizia”, il 1° giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, la criminologa spiega perché dalla scuola ai vicini "nessuno si è accorto di nulla"

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