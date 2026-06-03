Bimba morta a Bordighera il nonno | Se mia figlia ha sbagliato deve pagare Manuel Iannuzzi minacciava di ucciderla

Notizia in breve

Il nonno della bambina morta a Bordighera ha dichiarato che, secondo lui, se la figlia ha sbagliato deve pagare. Ha anche riferito che Manuel Iannuzzi avrebbe più volte minacciato di uccidere la madre dei bambini, impedendo loro di fare determinate cose. Le autorità stanno indagando sulle minacce e sui rapporti tra i coinvolti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e minacce, senza ancora avere elementi definitivi.