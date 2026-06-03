Bimba morta a Bordighera il nonno | Se mia figlia ha sbagliato deve pagare Manuel Iannuzzi minacciava di ucciderla
Il nonno della bambina morta a Bordighera ha dichiarato che, secondo lui, se la figlia ha sbagliato deve pagare. Ha anche riferito che Manuel Iannuzzi avrebbe più volte minacciato di uccidere la madre dei bambini, impedendo loro di fare determinate cose. Le autorità stanno indagando sulle minacce e sui rapporti tra i coinvolti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e minacce, senza ancora avere elementi definitivi.
Secondo l'uomo, Iannuzzi avrebbe più volte minacciato Manuela Aiello: “Lui impediva ai bambini di parlare e anche a mia figlia, le impediva tante cose, la minacciava, le diceva: ‘Se parli uccido te e la tua famiglia’” Il dramma della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni morta a Bor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bambina morta a Bordighera, il nonno: Era piena di lividi - Vita in diretta 12/02/2026
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