Bimba morta a Bordighera il nonno davanti casa del compagno della figlia | Mi hai ammazzato la nipote

Il nonno della bimba di 2 anni morta a Bordighera è stato denunciato per minaccia. Si è presentato fuori dalla casa dove vive il compagno della figlia, entrambi sono indagati per omicidio preterintenzionale, e ha gridato: "Mi ha ammazzato la nipote, gli faccio vedere io".🔗 Leggi su Fanpage.it

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RTI Calabria. . Cosenza: Morta la bimba fatta nascere d'urgenza dopo l'incidente - facebook.com facebook