Bimba morta a Bordighera madre e compagno davanti al gip mercoledì | Lui sconvolto dall'arresto nega tutto
La madre e il compagno della bambina morta a Bordighera sono stati ascoltati davanti al giudice mercoledì. La madre ha riferito che il compagno è sconvolto dall’arresto e nega ogni responsabilità. Emanuel Iannuzzi, arrestato lunedì, è atteso per l'interrogatorio di garanzia nella stessa giornata. La polizia ha sequestrato oggetti e documenti durante le perquisizioni e sta indagando sulle cause della morte.
Emanuel Iannuzzi è atteso per l'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto nella giornata di mercoledì 3 giugno. L'uomo è accusato insieme all'ex compagna di maltrattamenti aggravati sulla bimba poi trovata morta dai soccorritori nella culla della sua abitazione di Bordighera. L'avvocato che lo difende, Cristian Urbini: "Respinge tutte le accuse, sconvolto dall'arresto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba di 2 anni morta a Bordighera, madre e compagno arrestati per maltrattamenti
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