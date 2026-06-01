Bimba morta a Bordighera madre e compagno davanti al gip mercoledì | Lui sconvolto dall'arresto nega tutto

Notizia in breve

La madre e il compagno della bambina morta a Bordighera sono stati ascoltati davanti al giudice mercoledì. La madre ha riferito che il compagno è sconvolto dall’arresto e nega ogni responsabilità. Emanuel Iannuzzi, arrestato lunedì, è atteso per l'interrogatorio di garanzia nella stessa giornata. La polizia ha sequestrato oggetti e documenti durante le perquisizioni e sta indagando sulle cause della morte.