Bimba morta a Bordighera Beatrice costretta a fumare marijuana o hashish pm | Sorelline punite se le davano affetto
Una bambina di due anni è morta a Bordighera. Secondo l'accusa, il compagno della madre avrebbe costretto la piccola a fumare marijuana o hashish. La procura ha riferito che le sorelline della vittima sarebbero state punite se avessero mostrato affetto verso la sorella. Le indagini sono in corso.
La piccola Beatrice di 2 anni è stata costretta a fumare una canna dal compagno della madre: "Probabilmente hashish o marijuana" scrive nell'ordinanza che ha disposto l'arresto della coppia il gip di Imperia, Massimiliano Botti Emergono nuovi dettagli in merito al caso relativo alla bimba mor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Bea, morta a due anni, costretta ad assumere droga - Vita in diretta 02/06/2026
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