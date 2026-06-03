Biennale Teatro | artisti da tutto il mondo dal 7 al 21 giugno

Il 54. Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia è in programma dal 7 al 21 giugno 2026, con oltre 200 artisti e 55 appuntamenti. Il filo conduttore dell'edizione è la ricerca di alfabeti e tradizioni che non si riproducono ma si trasformano, aprendo prospettive inedite sul. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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GUERRE DI POTERE TRA ARTE E POLITICA: SCANDALO TRA VENEZIA E MILANO!

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Torna la Napoli Tattoo Expo, alla Mostra d’Oltremare artisti da tutto il mondoDal 29 al 31 maggio si svolge la terza edizione della Napoli Tattoo Expo presso la Mostra d’Oltremare.

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#Biennale #Teatro 2026 — Alter Native — 7/21 giugno a Venezia. Willem Dafoe direttore, Emma Dante Leone d'Oro, Mario Banushi Leone d'Argento. 200+ artisti, 10 prime assolute, tutti i continenti rappresentati. ? lucisullascenamag.it/2026/06/bienna… x.com

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Willem Dafoe, direttore di Biennale Teatro: Escludere le opere dei Paesi in guerra? No, l'arte è dialogoIl direttore presenta il festival a Venezia dal 7 al 21 giugno: Oggi la gente è preoccupata dall'Ai ma l'essenza del teatro è nel piacere di condividere un’esperienza collettiva, anche se non c’è la ... corrieredelveneto.corriere.it