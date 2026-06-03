Biella incidente stradale per il deputato Emanuele Pozzolo | aveva un tasso alcolemico superiore al limite

Da tgcom24.mediaset.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì pomeriggio, il deputato di un nuovo partito ha causato un incidente stradale a Biella. Durante il controllo, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui danni causati dall'incidente. La vicenda è ora al vaglio delle autorità per le verifiche del caso.

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E' finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno e non ha coinvolto altre persone o mezzi. Il deputato era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto all'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito., "C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incidente per Emanuele Pozzolo: per deputato di Futuro Nazionale tasso alcolemico oltre limite

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