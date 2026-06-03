In occasione della giornata mondiale dedicata alla bicicletta, sono stati aperti 27 percorsi che attraversano aree naturali e zone di interesse gastronomico. Le rotte, tutte accessibili a ciclisti di diversi livelli, si snodano tra colline, boschi e borghi, offrendo l’opportunità di esplorare il territorio su due ruote. L’iniziativa promuove l’uso della bicicletta come mezzo per scoprire paesaggi e sapori locali.

Parma, 3 giugno 2026 – La bicicletta come chiave per leggere il territorio, rallentare i ritmi e attraversare paesaggi che cambiano a ogni pedalata. In occasione della Giornata mondiale della bicicletta di oggi, il 3 giugno diventa anche l’occasione per riscoprire l’Emilia su due ruote, tra itinerari naturalistici, percorsi culturali e tappe enogastronomiche che raccontano una delle aree più ricche e variegate del Paese. Le strade bianche di Montalcino sono diventate negli anni un punto di riferimento per gli amanti della bicicletta con Eroica Montalcino Emilia Bike Experience, la rete diffusa di percorsi ciclabili. A fare da guida è Visit... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bicicletta, 27 itinerari tra natura e buon cibo nella giornata mondiale dedicata alla 2 ruote

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Fiandre in Bici - L'itinerario delle città d'arte

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