Sposato | Gli infermieri saranno i nuovi poveri L’allarme nella Giornata mondiale dedicata alla professione sanitaria

Nella Giornata internazionale degli infermieri, un rappresentante della categoria ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni. Ha affermato che molti infermieri rischiano di trovarsi in situazione di difficoltà economica, definendoli “i nuovi poveri”. La giornata è stata dedicata alla valorizzazione della professione sanitaria, ma sono stati sollevati anche temi legati alla stabilità e alle risorse disponibili per il settore.

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Nella Giornata internazionale degli infermieri emerge con forza il grido d’allarme di una categoria sempre più sotto pressione tra carenza di personale, stipendi bassi, fuga verso il privato e nuove sfide sanitarie, comprese quelle legate alla teleassistenza e alle emergenze infettive come l’Hantavirus. Nel corso della diretta di Fast News Platform, il presidente dell’Ordine provinciale degli infermieri di Cosenza e coordinatore regionale degli OPI calabresi, Fausto Sposato, ha tracciato un quadro preoccupante della situazione italiana. “Siamo passati dall’essere eroi durante il Covid a tornare semplici numeri da spostare da un reparto all’altro”, ha dichiarato, sottolineando come la professione infermieristica venga spesso ricordata solo nei momenti di emergenza.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sposato: “Gli infermieri saranno i nuovi poveri”. L’allarme nella Giornata mondiale dedicata alla professione sanitaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al liceo 'Manzoni' una giornata dedicata alla professione del farmacistaUna mattinata di studio e orientamento per raccontare agli studenti il valore e le prospettive della professione del farmacista. Giornata in piazza con gli infermieri: "Professione spesso stigmatizzata. La sfida è attirare di più i giovani"A Modena, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere sarà possibile immergersi per un pomeriggio nella vita di chi ogni giorno si... Argomenti più discussi: Giornata dell’Infermiere, OPI Cosenza a Roma con Mattarella: Non siamo numeri · CosenzaChannel.it; OrSa Bernalda Futsal, verso il Regalbuto. Sanz: Dobbiamo ribaltare il pronostico; Giornata dell’Infermiere, l’allarme dell’OPI Cosenza: In Italia mancano fino a 100mila professionisti, rischio povertà e sistema sanitario al collasso; Sanità, l’urlo degli infermieri calabresi: Non siamo numeri, la professione è a rischio collasso. È questa l'esperienza normale degli ormoni post-partum per le coppie? reddit Giornata dell’Infermiere, OPI Cosenza a Roma con Mattarella: «Non siamo numeri»Il presidente Fausto Sposato denuncia carenze di personale, contratti inadeguati e ritardi della sanità calabrese ... cosenzachannel.it