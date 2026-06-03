Durante l’ultima puntata di “È Sempre CartaBianca”, si è verificato uno scambio di battute tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer. Iacchetti ha affermato di esprimere liberamente le sue opinioni su Rai3 e Rete4, mentre Berlinguer gli ha ricordato che conduce un programma su Rete4 e non può condividere le stesse opinioni sul Governo. La discussione è durata alcuni minuti prima di concludersi.

Un botta e risposta tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer ha tenuto banco nel corso dell’ultima puntata di “ È Sempre CartaBianca “. Il conduttore nel rivedere le immagini storiche del 2 giugno 1946 fornisce un suo primo commento: “Sono immagini contrarie a quello che si è visto recentemente. È inutile che si parli di democrazia o di un altro tipo di democrazia. La maggioranza di questo governo ha già dimostrato simpatie per un regime poco democratico per cui io resto dell’idea che dovrebbero avere vergogna”. La padrona di casa chiede all’ospite a quale regime si stesse riferendo: “Quello di adesso, santo cielo. Stanno cercando di togliere gli articoli dalla Costituzione in ogni modo, e speriamo che non riescano a farlo, perché se no non c’è una democrazia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bianca stai conducendo un programma su Rete4, non puoi essere d’accordo con me sul Governo. Non posso più dire un cazz*”, “Io dico quello che penso su Rai3 e su Rete4”: scontro Iacchetti-Berlinguer

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