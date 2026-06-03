Nel GP di Scarperia, Bezzecchi ha vinto in modo netto, con l'Aprilia che ha superato la Ducati nelle prestazioni. La superiorità tecnica dell'Aprilia si è tradotta in maggiore velocità e stabilità in pista. Bezzecchi ha mantenuto un vantaggio consistente su Martin, che ha concluso la gara in seconda posizione. La gara ha evidenziato una differenza significativa nelle prestazioni tra i due marchi, con l'Aprilia che ha ottenuto un risultato più competitivo.

Come ha fatto l'Aprilia a superare tecnicamente la Ducati?. Quale fattore ha permesso a Bezzecchi di distaccare Martin?. Perché la quinta posizione di Marquez cambia le strategie?. Quanto influirà il ritorno di Marquez sulla classifica finale?.? In Breve Bezzecchi amplia il vantaggio su Martin a 17 punti in classifica.. Ai Ogura conclude quarto per il team Trackhouse dopo il podio Aprilia.. Pedro Acosta ottiene il quinto posto come unica nota KTM della gara.. Marc Marquez torna in pista al sesto posto dopo due interventi chirurgici.. Bezzecchi trionfa alla Scarperia: l’Aprilia domina il Gran Premio d’Italia. Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia alla Scarperia, staccando Jorge Martin e Pecco Bagnaia in una prestazione che consolida la sua posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bezzecchi domina alla Scarperia: l’Aprilia mette in fuga la Ducati

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