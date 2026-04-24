Marco Bezzecchi, pilota italiano, si trova al primo posto nel campionato mondiale MotoGP 2026, grazie a tre vittorie consecutive. La sua squadra Aprilia si prepara alla prossima gara a Jerez, dove affronterà il pilota spagnolo Marquez, anche lui in corsa per la classifica. La competizione si preannuncia molto agguerrita, con entrambi i piloti pronti a dare battaglia sulla pista andalusa.

? Cosa sapere Marco Bezzecchi guida il Mondiale MotoGP 2026 dopo tre vittorie consecutive verso Jerez.. Il pilota Aprilia affronta la sfida con Marc Marquez dopo un mese di pausa.. A Jerez de la Frontera, in Spagna, Marco Bezzecchi guida il Mondiale MotoGP 2026 dopo aver conquistato tre vittorie consecutive e aver mantenuto la testa davanti per ben 121 giri nelle corse domenicali della stagione. Il pilota Aprilia arriva nell’Andalusia con un vantaggio solido in classifica, frutto di una prestazione che ha dato continuità al successo ottenuto tra Portimao e Valencia alla fine del 2025. Nonostante la leadership indiscussa, l’arrivo in pista è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bezzecchi domina la MotoGP: il leader Aprilia sfida Marquez a Jerez

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