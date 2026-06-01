Durante il fine settimana al Mugello, Bezzecchi e Martin hanno stabilito nuovi record di velocità. La gara ha mostrato una netta superiorità delle moto Aprilia rispetto alle Ducati, che avevano vinto ininterrottamente dal 2017, escluso il 2021. La competizione ha visto il sorpasso di Aprilia sulla Ducati, confermando il predominio della casa di Noale in questa occasione. La corsa si è conclusa con la vittoria di Bezzecchi e Martin, che hanno ottenuto risultati record di velocità.

La presa della fortezza del Mugello è uno di quegli eventi che su un manuale di storia sarebbe scritto in neretto. La classica data e il classico evento da memorizzare, simboli, spartiacque tra due fasi, se non proprio tra due ere. I neri hanno conquistato la collina, la signoria dei rossi di Borgo Panigale dopo nove anni è terminata. Questa almeno è la sensazione. Perché è vero che dal 2017 ad oggi il dominio non è stato proprio, proprio incontrastato: nel 2021, sulle colline toscane, aveva trionfato la Yamaha di Fabio Quartararo. Ma quello poteva essere rubricato come episodio, quanto accaduto ieri no. Non una doppietta così schiacciante come quella che hanno piazzato Marco Bezzecchi e Jorge Martin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi e Martin, velocità da record! Aprilia-Ducati, il sorpasso è servito

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Bezzecchi stabilisce il record di velocità, Aprilia trionfa a Mugello

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