Betti Tracit | Produzione falsi sempre più all' interno dei confini europei

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La produzione di beni contraffatti si svolge sempre più all’interno dell’Unione europea, secondo quanto affermato da un rappresentante di Tracit. La tendenza si nota in particolare nella creazione di falsi di prodotti di marca, con un incremento di attività illegali nei territori europei. Le autorità continuano a monitorare le aree a rischio, mentre le reti criminali rafforzano le loro operazioni all’interno dei confini comunitari.

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Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “La produzione di beni contraffatti avviene sempre di più all'interno dei confini dell'Unione europea. Questo crea nuove difficoltà e nuove problematiche per le agenzie di contrasto a livello europeo”. Lo ha detto Stefano Betti, Deputy Director General di Tracit, organizzazione internazionale impegnata nel contrasto al commercio illecito, a margine della presentazione dello studio “Illicit cigarette and heated tobacco consumption, and oral nicotine share in Europe”, realizzato da Kpmg Llp per conto di Philip Morris Products Sa. Secondo Betti, questo spostamento può essere legato anche al rafforzamento dei controlli ai confini esterni dell'Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Betti (Tracit): "Produzione falsi sempre più all'interno dei confini europei"
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