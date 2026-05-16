Gli europei mostrano un calo nella fiducia verso le religioni, ma allo stesso tempo aumentano le discussioni su temi religiosi, in particolare riguardo all’Islam e alla presenza di questa fede nel continente. La professoressa emerita di Sociologia della religione, specializzata nello studio delle dinamiche religiose in Europa, parteciperà al festival “èStoria” con un intervento dedicato a questi argomenti. La sua relazione si concentrerà sulle relazioni tra l’Islam e l’Europa, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore.

Grace Davie, professoressa emerita di Sociologia della religione all’Università di Exeter, interverrà al festival “ èStoria ” con un incontro su Islam ed Europa. L’appuntamento è sabato 30 maggio 2026, dalle 16.30 alle 17.30, a Gorizia, alla Tenda Erodoto. Cogliere l’essenza della religione nell’Europa moderna non è una impresa semplice. Accadono più cose contemporaneamente e le differenze all’interno del continente sono notevoli. I dettagli contano, mentre cerchiamo di comprendere non solo le tendenze di lungo periodo, ma anche quelle che appaiono come contraddizioni: proprio mentre le forme storiche della religione arretrano, emergono movimenti nuovi e inattesi, alcuni positivi, altri meno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli europei credono sempre meno, ma discutono sempre di più di religione

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