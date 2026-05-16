Gli europei credono sempre meno ma discutono sempre di più di religione
Gli europei mostrano un calo nella fiducia verso le religioni, ma allo stesso tempo aumentano le discussioni su temi religiosi, in particolare riguardo all’Islam e alla presenza di questa fede nel continente. La professoressa emerita di Sociologia della religione, specializzata nello studio delle dinamiche religiose in Europa, parteciperà al festival “èStoria” con un intervento dedicato a questi argomenti. La sua relazione si concentrerà sulle relazioni tra l’Islam e l’Europa, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore.
Grace Davie, professoressa emerita di Sociologia della religione all’Università di Exeter, interverrà al festival “ èStoria ” con un incontro su Islam ed Europa. L’appuntamento è sabato 30 maggio 2026, dalle 16.30 alle 17.30, a Gorizia, alla Tenda Erodoto. Cogliere l’essenza della religione nell’Europa moderna non è una impresa semplice. Accadono più cose contemporaneamente e le differenze all’interno del continente sono notevoli. I dettagli contano, mentre cerchiamo di comprendere non solo le tendenze di lungo periodo, ma anche quelle che appaiono come contraddizioni: proprio mentre le forme storiche della religione arretrano, emergono movimenti nuovi e inattesi, alcuni positivi, altri meno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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