ACI Sport TV senza confini | il 2026 sempre più internazionale con tante competizioni in diretta

ACI Sport TV si prepara a offrire un 2026 all'insegna delle competizioni automobilistiche, estendendo la sua copertura a molteplici eventi internazionali. La piattaforma trasmetterà in diretta numerose gare di diverse discipline, coinvolgendo piloti e team provenienti da vari paesi. La programmazione si amplia per soddisfare gli appassionati di motori che seguono con interesse le sfide più importanti a livello mondiale.

Dopo il primo assaggio con il TCR Europe al Mugello, la stagione entra nel vivo con un calendario che promette spettacolo senza sosta. Riflettori puntati sull’endurance con Michelin Le Mans Cup e European Le Mans Series, protagoniste già ad aprile con il primo appuntamento di Barcellona. Spazio anche alle sfide adrenaliniche del karting internazionale con il FIA Karting European Championship. L’appuntamento italiano dal Kartodromo di Muro Leccese sarà proposto in differita mercoledì 15 aprile dalle ore 15, con semifinali e finali. In calendario anche gli eventi del FIA Karting World Championship, in programma il 20 settembre a Le Mans e l’8 novembre in Bahrain. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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