Mercoledì 3 giugno si è svolta a Sotto il Monte una messa in ricordo di Papa Giovanni, a 63 anni dalla morte. La cerimonia ha celebrato il suo operato, definito come un servizio volto alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale. La funzione religiosa ha richiamato l’attenzione sulla figura del pontefice e sul suo impegno durante il pontificato. La commemorazione si è svolta nella località legata alla sua vita e al suo ministero.

LA CELEBRAZIONE. A Sotto il Monte, mercoledì 3 giugno, la Messa in ricordo del Santo a 63 anni dalla morte. Molte persone hanno partecipato alla Messa celebrata al Santuario di Sotto il Monte per il 63esimo anniversario della morte Papa Giovanni, tra loro anche una quindicina di sacerdoti, alcuni sindaci e varie autorità del territorio. Nella Messa presieduta dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi, il parroco di Sotto il Monte, don Giulio Albani, ha sottolineato «la devozione dei bergamaschi per il Santo che ci ha insegnato a sperare». Monsignor Francesco Beschi ha ricordato il Santo con la metafora del pastore che pasce il suo gregge: «Pascere significa nutrire, guidare, tenere uniti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Beschi su Papa Giovanni: «Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale»

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