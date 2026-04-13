Mattarella al Papa certo che nessuno rimarrà indifferente al suo appello alla pace

Il presidente della Repubblica ha incontrato il Papa e ha commentato il suo appello alla pace, ritenendo che nessuno possa rimanere indifferente. Ha sottolineato come il richiamo alla pace sia particolarmente significativo in un periodo complicato, e ha condiviso l'importanza dell'invito all’unità in tempi difficili. La conversazione si è concentrata su temi di speranza e collaborazione tra le istituzioni.

"Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell'indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell'uomo. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità". Lo scrive il Presidente...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella al Papa, certo che nessuno rimarrà indifferente al suo appello alla pace Papa Leone XIV: forte appello alla pace e al cessate il fuocoABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio di pace dal Regina Coeli Durante la celebrazione del Regina Coeli per la II Domenica di Pasqua, affacciandosi... Pasqua, Mattarella scrive al Papa: "Mi unisco a suoi appelli per la pace"«Condividendone l’urgenza, mi unisco ai Suoi costanti appelli a favore della pace, della giustizia e del bene comune.