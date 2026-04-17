Antonio Cassano ha espresso la sua convinzione che la Juventus possa puntare su un determinato calciatore nel prossimo mercato. La sua previsione si basa su elementi che, secondo lui, fanno pensare a un interesse concreto da parte della squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio, che seguono con curiosità le mosse delle società di Serie A. La situazione resta da confermare, mentre le trattative continuano a evolversi.

. Le dichiarazioni dell’ex fantasista. Torna a far discutere Antonio Cassano, che ai microfoni di Viva el Tour ha analizzato le possibili mosse di mercato delle grandi del nostro campionato. Il nome caldi segnalato dall’ex fuoriclasse barese è quello di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli che, secondo “Fantantonio”, potrebbe diventare il pezzo pregiato della prossima sessione estiva, scatenando un derby d’Italia sul mercato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Cassano non ha dubbi sul valore del centrocampista slovacco e ha lanciato una suggestione che riguarda da vicino il club bianconero: « Un acquisto per l’Inter? Lobotka, tutta la vita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cassano sempre più sicuro: «Qualcosa mi dice che la Juve si butterà su quel calciatore»

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Cassano promette: “Giuro che se Allegri dovesse andare al Real Madrid…” x.com