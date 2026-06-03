Berrettini vince la maratona | via verso il top 32 al Roland Garros
Matteo Berrettini ha raggiunto il suo primo miglior risultato stagionale, vincendo tre partite consecutive a Roland Garros e qualificandosi per il secondo turno. Questa vittoria gli permette di scalare 73 posizioni nel ranking ATP, arrivando al 32° posto. La sua vittoria si basa su un gioco più solido sulla terra battuta, con un servizio efficace e una maggiore costanza negli scambi. La prossima sfida sarà contro un avversario di alto livello nel secondo turno del torneo.
Come può Berrettini scalare 73 posizioni nel ranking ATP dopo Arnaldi?. Quali elementi tecnici permetteranno al Martello di dominare sulla terra battuta?. Perché la vittoria contro Comesana segna un cambio di mentalità agonistica?. Chi sarà il prossimo ostacolo per il ritorno ai quarti di finale?.? In Breve Vittoria maratona contro Comesana dopo oltre trecento minuti di gioco. Vincendo contro Arnaldi passerà dalla posizione 105 alla 32 del ranking ATP. Obiettivo ritorno ai quarti di finale dopo il successo del 2021 a Parigi. Recupero della condizione fisica dopo i numerosi infortuni degli ultimi anni. Il ritorno del Martello: Matteo Berrettini ritrova la forza per la sfida al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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