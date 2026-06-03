Berrettini vince la maratona | via verso il top 32 al Roland Garros

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha raggiunto il suo primo miglior risultato stagionale, vincendo tre partite consecutive a Roland Garros e qualificandosi per il secondo turno. Questa vittoria gli permette di scalare 73 posizioni nel ranking ATP, arrivando al 32° posto. La sua vittoria si basa su un gioco più solido sulla terra battuta, con un servizio efficace e una maggiore costanza negli scambi. La prossima sfida sarà contro un avversario di alto livello nel secondo turno del torneo.